傳黃心穎的第一目標本來是周焯華（中）。（圖／達志影像）

鄭秀文和許志安愛情長跑多年，終於在5年前結婚，豈料最近許志安爆出「安心偷吃」事件，在計程車上和港姐黃心穎激吻，外傳許志安和小三黃心穎近幾個月來打得火熱，今(18日)港媒爆出許志安其實只是備胎，知情人稱黃心穎原本第一想接近的對象是身家約400億的娛樂大亨周焯華（洗米華），勾引無果才找許志安下手。

30歲、出道7年的黃心穎2年前拍攝《宮心計2深宮計》和馬國明結緣相戀，一年後才公開戀情，今據《東方新地》報導，有爆料指出黃心穎對正牌男友馬國明其實是騎驢找馬的態度，近年來黃心穎刻意積極出席太陽娛樂的活動，目標就是太陽娛樂的老闆周焯華。

而身家400億台幣的周焯華也不是省油的燈，前幾年他便曾爆出周旋在正宮陳慧玲和紅粉知己Mandy Lieu之間，還讓兩女一前一後為他生下一女，黃心穎多次嘗試接近無果，便轉而接近其他高層或藝人，還有人說黃心穎追男手段高超，常用簡訊連環攻勢加上混入對方好友群已達到親近效果，當年便靠這招追到馬國明，「但沒想到她這麼大膽，連人夫都搞，這次算玩出了火」。

(中時電子報)