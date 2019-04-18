108課綱上路，閱讀理解被視為重要能力，教育部今年閱讀磐石獎出爐，台南市永仁高中（國中部）、東區復興國小、崇學國小、將軍國小獲獎，其中，復興國小啟動「閱讀新文藝復興」，推廣生活情境閱讀，讓孩子透過閱讀理解策略，更榮獲「特色亮點方案」殊榮。

南化玉山國小徐子蔚教師以「閱讀-豐富偏鄉小校孩童生命地圖」、文賢國中蔡佩伶教師以「文薈館全營養閱讀大餐」獲閱讀推手獎。

位於台南邊陲的玉山國小，學生多數文化刺激不足，閱讀推動團隊整合老師、家長、志工之力，運用各種策略推展閱讀，規畫讀報小學堂一字千金活動、圖書館教育排入正式課程等，讓閱讀走入生活。

永仁高中（國中部）結合學生願景圖象「閱讀探究」進行發想、繪製「閱讀學習金字塔」，透過規畫多元、富趣味閱讀推動方案以及跨領域合作，融入閱讀教學策略所設計議題探究課程，營造跨界學習情境。

復興國小「i-read target 啟動閱讀新文藝復興」，推廣生活情境閱讀，讓孩子透過閱讀理解策略，發現知識與生活的聯結，激起孩子更多的閱讀熱忱，以跨領域課程，教導孩子探索知識，動手做解決問題，藉由閱讀讓孩子懂得面對生活、處理問題。

崇學國小希望孩子整合多元資訊，創發思辨能力，讓閱讀既是美好享受也是強而有力的學習工具；有別於課文本位閱讀理解方式，有效統整英語、數學、科學等學科，發展專屬聊書討論系統。

將軍國小「走讀將軍悅、閱、越美力」，結合學科文本讓孩子透過走讀社區發現跨領域家鄉文本，讓孩子從讀者變成作者，再從作者變成讀者，形成閱讀循環迴圈，讓孩子用五感去讀最親近的日常生活文本。

(中時 )