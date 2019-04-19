位於高雄87期市地重劃區內的醒村舊址，將打造為「眷村文化歷史意涵之主題公園」。醒村原為「日本海軍航空隊宿舍群」，在空軍三校遷台後做為官校飛行教官的宿舍群，已經公告為文化景觀及歷史建築。

民進黨立委邱志偉日前邀集文化部、國防部、高雄市文化局、與岡山區公所，考察「岡山區醒村歷史文化保存和活化」的施作進度。

醒村是許多在地5、6年級生的兒時回憶，一些孩子不時跑到眷村玩耍。醒村在3年前因公共電視〈一把青〉獲得多項金鐘獎而再度成為話題。

醒村原先要整個拆除做為公園用地，經邱志偉緊急邀集相關單位協商，政府從善如流，以「歷史建築及文化景觀」方式，現地保留，融入公園景觀。該重劃區面積28.9公頃，位於1號省道旁，配置6處公園，總面積4.6公頃，醒村文化景觀及歷史建築園區即屬公園之一。

高雄市文化局自2017年起進行「文化景觀活化再利用計畫」，該年度總經費1750萬元，邱志偉爭取中央補助1400萬元，其餘350萬元由高市府自籌，該期已順利執行完畢。

文化局目前正提送今年度的管理維護及活化計畫，朝向保留空軍眷村氛圍與歷史意義，建立北高雄地區藝術展演場地，往創造文化消費經濟的目標邁進，邱志偉繼續向中央爭取下一期的補助經費。

邱志偉表示，岡山眷村醒村歷史悠久，己獲得政府高度重視並完成長期規畫與預算評估。藉由醒村從日據到空軍眷村時期的文史資料，梳理其時代變遷的脈絡，並對重要的建築物做修復工作，舉辦各項動態靜態的展演活動，連結在地民眾生活記憶，讓醒村再現風華。

(旺報 )