6隻小狗被裝在米袋裡當垃圾丟。（張瑞友提供）

誰這麼殘忍！彰化縣田中鎮1名張姓女子18日上午外出上班時突然聽到陣陣淒厲的小狗叫聲，循著聲音尋找，原是路旁排水溝內1個大型垃圾袋傳出，赫然裡面的另1個袋口封死的紅色塑膠袋裝有6隻才出生、眼睛都還沒張開的幼犬。

張女已先將幼犬帶回家照顧，並調閱監視器調查，6隻小狗疑是被1名頭戴安全帽的騎機車男子丟棄，全案警方正在追查男子身分，彰化縣動物防疫所也表示，棄養動物者可依違反《動物保護法》第29條裁罰3萬元至15萬元。

家住田中的網友張瑞友在臉書社團《田中人》PO文指出，他的姊姊是在18日早上6：55外出上班路過田中鎮中興街時，突然聽到有小狗叫得很淒厲，於是當下和另名路人到處尋找才揭開這起慘忍的棄養事件。

張瑞友表示，他和姊姊將小狗救出後先帶回家交給媽媽照顧，隨後已帶小狗檢查身體並報警以及通報彰化動物防疫所。並表示，經調閱住家附近監視器，發現有1名男子騎車經過該處時有「丟包」的動作，應該就是丟棄小狗的人

。

6條生命耶！張瑞友憤怒地說，6隻小狗出生沒多久，且都還沒有睜開眼睛，牠們實在很可憐。他還表示，疑似丟棄小狗的可惡男子當天下午兩點又出現在小狗被棄置的地點，很可能是心虛才回到現場偷看。

(中時 )