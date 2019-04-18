影音／台北101觀測站

花蓮強震，台北101辦公大樓電梯一度因安全機制啟動停止運作，觀景台設置可產生反作用力、抵銷外力震盪與搖晃的風阻尼球，今（18日）晃動擺幅20公分，是歷年地震震幅最大的一次，可見這次地震震度之大。

台北101辦公大樓電梯雖因地震讓遊客、員工在電梯內受困10多分鐘，但有廣播知狀況免去驚慌；風阻尼球全名是「調諧質量阻尼器 (Tuned Mass Damper) 」，直徑5.5公尺、總重量660公噸，由41層厚達12.5公分的鋼板焊接而成，從台北101 92F懸吊到87F，是大樓防風抗震的重要結構之一，可以抵銷台北101大樓40％的晃動，提高安全性。

根據台北101統計，目前風阻尼球擺幅最高紀錄是2013年7月13日蘇力颱風，台北地區受風達12至14級，風阻尼球最大擺幅70公分，是大樓落成以來最高記錄；其次是今天花蓮秀林鄉規模6.1級地震，最大擺幅20公分。

(中時 )