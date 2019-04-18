花蓮強震，台北101辦公大樓電梯一度因安全機制啟動停止運作，觀景台設置可產生反作用力、抵銷外力震盪與搖晃的風阻尼球，今（18日）晃動擺幅20公分，是歷年地震震幅最大的一次，可見這次地震震度之大。
台北101辦公大樓電梯雖因地震讓遊客、員工在電梯內受困10多分鐘，但有廣播知狀況免去驚慌；風阻尼球全名是「調諧質量阻尼器 (Tuned Mass Damper) 」，直徑5.5公尺、總重量660公噸，由41層厚達12.5公分的鋼板焊接而成，從台北101 92F懸吊到87F，是大樓防風抗震的重要結構之一，可以抵銷台北101大樓40％的晃動，提高安全性。
根據台北101統計，目前風阻尼球擺幅最高紀錄是2013年7月13日蘇力颱風，台北地區受風達12至14級，風阻尼球最大擺幅70公分，是大樓落成以來最高記錄；其次是今天花蓮秀林鄉規模6.1級地震，最大擺幅20公分。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。