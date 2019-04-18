宥勝擔任法國礦泉水品牌2019「我的火山力」計劃亞洲代言人。（Volvic富維克）

宥勝擔任法國礦泉水品牌2019「我的火山力」計劃亞洲代言人。（Volvic富維克）

宥勝18日下午為法國礦泉水品牌2019「我的火山力」計劃擔任亞洲代言人，五月底即將再度前往法國挑戰火山越野賽。許志安外遇劈腿事件近日鬧得沸沸揚揚，被公認是好老公的宥勝表示不太方便評論這件事。至於是否曾在工作時遇過女生主動投懷送抱的狀況？宥勝說，「就是大家當好朋友，拍戲就這樣，大家感情好，其他就看自己怎麼決定。要知道自己的位置狀態，去決定怎麼互動」。

至於如何拒絕女生主動示好？宥勝表示：「我會很感謝她耶，謝謝對方欣賞我。所以當對方很主動、我要做拒絕這動作時，我也會擔心對方受傷。但其實女生會明白，如果互動到一個點，她踩不過來時，就會明白，也不用說破，大家還會是朋友，可以好好合作互動，真的講出來ㄉ會不好聽」。

被問及夫妻相處之道，宥勝認為，傾聽對方最重要、最在乎的東西是很重要的事，他之前有時會覺得「我做我的挑戰，妳可能不明白，很難跟妳分享」，但其實對方會願意聽。例如對他老婆來說最重要的就是小孩，當他認真傾聽老婆聊小孩上學等事情時，就發現「傾聽」會讓兩人感情升溫很快，他覺得夫妻之間最棒的就是聽對方說話，尤其當老婆聊到小孩，他馬上認真看著她，她也會覺得溫暖。

今午地牛翻身時，他正在活動所在大樓內，他說第一時間心想著：「我在哪一層樓？」發現是「B1」後慶幸太好了，隨即又一想「但B1怎麼還搖那麼大」，現場有人問：「所以我們這是最安全吧？」他還回說：「不是吧，通常在挖的不都是在地下的嗎？」他說當下反射動作是先找旁邊有什麼，有工作人員回：「我們有很多水！」

宥勝地震後第一時間馬上打電話關心家人是否平安，聽到小孩在遊樂園玩，緊張地確認是否在摩天輪上，聽到還在排隊立馬鬆了一口氣。但他直到上台前仍有點慌亂，「很想問粉絲們好不好。希望一切平安」。

(中時 )