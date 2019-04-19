岡山黃昏市場「原之味」剛出爐的鍋貼。（林瑞益攝）

民眾排隊購買鍋貼等食品。（林瑞益攝）

在高雄市岡山區黃昏市場的2街39號攤商，老闆洪孟甫與太太從下午2點30分起開始張羅生意，但已經有老顧客在場等候，等著第一爐鍋貼。這家鍋貼料好實在，且選用母豬肉當餡料，吃了沒有腥味。

在這個只有1坪左右的攤位，老闆與太太校長兼撞鐘，包辦擀麵皮、煎製等工作。尤其到了傍晚5點左右，生意絡繹不絕，時常有排隊的民眾，耐心等候買鍋貼或蔥油餅、水煎包等。老闆娘透露，他們選用的是母豬肉做餡料，沒有腥味，且來買鍋貼的民眾大多會放一會兒再吃，她家的鍋貼就算冷了，仍然好吃。

對於餡料，老闆有其堅持，每天摸黑到市場買溫體豬肉，選用適合的母豬肉，他透露，因為母豬的價格貴，所以市面上比較少人用，但他堅持用母豬肉做餡料，沒有腥味。

由於工作環境狹小，老闆與太太會先備好料，放入冷凍庫，依序拿出煎用，出爐一鍋又一鍋的鍋貼。鍋貼有韭菜與高麗菜餡的，每天可以賣800至1000顆。一名林姓顧客說，他常買這家的鍋貼，覺得料好實在，因此會以這家店的鍋貼為主，再買其他熟食當晚餐。

▲店名：原之味

▲地址：高雄市岡山區中山北路99號（黃昏市場2街39號）

▲電話：0977-269-618

▲營業時間：下午2點半至6點半，周日公休

▲售價：鍋貼小份20元、大份40元

(旺報 )