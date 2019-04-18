原在傳統市場販賣肉羹、魚丸、火鍋料等食品的溫姓攤商，1998年至2002年間逃漏營業稅及營利事業所得稅約2030萬元，事後僅繳交841萬，還利用法院未判決前脫產，四處搬遷，遭拘提後拒絕繳交剩餘的1189萬元稅金，法務部行政執行署新北分署15日向新北地方法院聲請管收溫男獲准。

新北分署指出，溫男在1998年7月1日至2002年6月30日間，未依規定申請營業登記而批售自製肉羹，逃漏營業稅及營利事業所得稅，經法務部調查局查獲並通報國稅局，國稅局調查相關事證後，認定溫男漏報銷售額高達1億6647萬餘元，遂開單補課營利事業所得稅約2030萬元。

不料，溫男僅繳清1998年營業稅及1998、1999年營利事業所得稅共841萬多元後，對其他部分申請復查、訴願及提起行政訴訟，趁法院審理尚未做成判決前，在短期間內將名下位於台北市萬華區的3戶房屋，以2350萬元出售。

不僅如此，溫男還將名下某加油站的股份以80萬元賣給自己的兄弟，又向人壽公司以保單質借200萬8000元，並賣掉原本持有的債券得款1027萬多元，銀行存款260萬元也提領一空，合計隱匿處分資產逾3917萬元。

溫男將資產處分完後，才在2007年6月20日在法庭上與國稅局達成和解，但對於1998年營業稅罰鍰及2000至2002年的營利事業所得稅約1189萬元，仍拒絕繳納，案件經移送新北分署強制執行後，新北分署扣押其存款及保險金、拍賣股票及不動產等，共獲償56萬3090元。

新北分署發現，溫男居無定所，還7度遷移戶籍，藉以逃避強制執行，對於新北分署命其報告財產或限期履行的命令也置之不理，因此先向法院聲請拘提獲准，並於今年4月15日發現溫男行蹤後前往拘提，但溫男到案後仍拒繳欠稅，新北分署以其有隱匿及處分應供強制執行財產及有逃匿之虞，向新北地方法院聲請管收溫男獲准，並於當日立即將其送至管收所執行管收。

(中時 )