許光漢（右二）與施柏宇（左起）、柯佳嬿、張翰一起享受「漢寶」應援的美食。（福斯傳媒集團）

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，福斯傳媒與三鳳製作的魔幻愛情影集《想見你》未演先轟動，還在拍攝期間，許光漢的粉絲就祭上國際巨星級餐車應援到現場，施柏宇的粉絲還遠從台北下台南，貼心為劇組準備精心餐盒、飲料。三位主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇私下更是感情好，就算沒拍戲都會現身探班打氣，把「想見你」的心情徹底表露無遺。

許光漢的粉絲統稱「漢寶」，恰巧許光漢也喜歡吃漢堡，餐單也都是美味漢堡系列。許光漢除了感謝粉絲的支援外，還不時到處問「需要幫忙嗎？」、幫忙點餐、招呼大家吃晚餐，和粉絲宛如一家人好友般沒距離。餐車應援當天，柯佳嬿刻意提早到現場，連當天不用拍戲的施柏宇也都到現場為大家打氣加油！飾演柯佳嬿舅舅的張翰看到應援餐車也很驚喜，直稱讚粉絲用心。

許光漢對於粉絲們的付出，開心感動之餘也說：「其實不希望粉絲們花錢，所以他們很可愛，乾脆把買禮物的錢捐給流浪動物之家，領養非洲需要救濟的大象，然後把證明寄給我看，這個心意比收到禮物更開心。

問起主要演員們拍戲時會不會特別忌口？柯佳嬿笑說只有她最不忌口、不偏食、什麼都吃！還爆料許光漢不吃油炸食物，連一根薯條都不吃，非常節制，佩服他的自制力！

除了許光漢「漢寶」粉絲的餐車應援外，施柏宇粉絲「小魚竿」也是不落人後，先前在台南拍攝時，他們特別從台北南下，準備施柏宇版的應援餐點，一樣是健康與美味滿點。施柏宇說他當天並不知情，很驚喜但也很不好意思，還不忘在臉書、IG上一一謝謝所有的粉絲。

他談到印象最深刻的粉絲，是從宜蘭特地到學校等他，只為了見他一面、問候和拍照，施柏宇說有一次因為已經上課小遲到要考試，沒法和粉絲多聊就先進教室，沒想到粉絲也默默在原地等了一個半小時，只為了一圓「想見你」的心情，讓他很感動。

《想見你》描述27歲的黃雨萱（柯佳嬿 飾），意外靈魂穿越住進了1998年17歲高中女孩陳韻如的身體裡，遇見和前男友長得一模一樣的「屁孩」李子（(許光漢 飾)，以及始終暗戀著陳韻如的深情暖男莫俊傑（施柏宇 飾），捲入一段純情三角戀。然而在一連串不單純的校園襲擊事件之後，黃雨萱驚覺她的生命已經和陳韻如、李子維、莫俊傑三人的命運產生了驚人的關聯。

(中時 )