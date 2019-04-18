鴻海董事長郭台銘17日宣布投入國民黨總統初選，剛訪美回來的高雄市長韓國瑜最終會不會參選仍是未知數。世新大學今天公布了2020年總統大選民調，韓國瑜小贏郭台銘0.8%。

該民調，國民黨人選互比支持度，韓國瑜支持度為29.8%，郭台銘為29.0%，41.2%則未表態。從交叉分析來看，韓國瑜在女性、50歲以上、國初中以下學歷支持度較高；郭台銘則在男性、20-39歲、專科以上學歷支持度較高。

若是在藍綠白「三腳督」的情況下，國民黨派郭台銘出馬，和台北市長柯文哲、民進黨蔡英文競爭，郭台銘支持度為35.6％、柯P則為25.2％、小英為20.2％，還未表態19.0％。

此民調是由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，以電話訪問方式進行調查，調查時間為2019年4月17日，總計成功訪問全國1，068位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3%。

(中時電子報)