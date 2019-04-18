民進黨總統初選蔡賴相爭，蔡英文總統今天出席「台灣國家聯盟餐會」時強調，台灣的領土主權，是絕對一步不讓，她請大家要有信心，和她一起繼續為台灣前途拚下去。她也溫情喊話表示，顧家不簡單，有不同意見會吵架，「但也要留給別人餘地，家和才能萬事興」。

獨派力挺前行政院長賴清德出馬參選總統，不過擔任過台灣國家聯盟首任總召的民進黨前主席姚嘉文日前明確表態，他「比較支持蔡英文」。台灣國家聯盟今晚舉行募款餐會，也邀蔡英文出席致詞。

蔡英文指出，團結一心、一起打拚是她一向的理念，「無論是對內還是對外都是一樣」。「台灣國家聯盟」的先進，過去在日本成田市發表過宣言，確定了「維持現狀」對台灣的重要意義。她相信大家都了解她的堅持。

蔡英文強調，這幾年來，台灣的主權她一步也沒有退讓。中國的「九二共識，一國兩制」，我們絕對不可能接受。這段時間以來，儘管中國三番兩次在外交上打壓，還是用飛機軍艦在台灣附近恐嚇示威，「但是咱也是守住立場，沒乎伊侵門踏戶」。

她說。有好的國防及國軍在守衛，我們的領土主權是絕對一步不讓，而台灣的自由民主和自由的生活，也是堅定的絕對不會退讓。

有人曾說她講話溫溫的，講話不大聲。但蔡英文表示，她要告訴大家，守護主權靠的不是講話大聲，而是實實在在的在國際社會，讓大家相信台灣是一個可信任、有擔當的好朋友。所以有困難及需要時，國際上的朋友才會站出來幫台灣講話。

這個月10日是「台灣關係法」立法滿40年，她相信大家都看到最近美國對台灣有非常多的支持。「不只是官員口頭、行動的支持，也有實質的交流和合作」。她請大家要有信心，和她一起繼續為台灣的前途拚下去。

除了顧主權，蔡英文強調也要拚經濟。最近大家應該都有感受到，不管是外商投資、還是台商回台投資都越來越多。這對台灣是非常好的事，為我們的年輕人創造了很多工作機會。

這不是突然發生的事情，而是因為過去幾年政府對經濟結構轉型的努力，成果已經漸漸看到。

對獨派在意的轉型正義問題，她說，這3年來政府一直在進行政治檔案解密的工作，她已請總統府秘書長陳菊及國安會秘書長李大維，一起來督導國安局，就檔案的機密等級重新審查，希望來還原歷史的真相。「這就是我們執政對台灣民主發展的意義」。

蔡英文執政第一年曾向獨派表示「咱是起厝在打樁，四界煙蓬蓬」，她說，在行政院長蘇貞昌接手後，進行了檢討，以及整理過去以來政府所完成的事情，一項項來向社會報告。「成績已經漸漸看到，我們的方向沒有錯，希望大家可以繼續一起為台灣及後代子孫打拚。」

近來民進黨內挺英派和擁賴派相爭，她也意有所指的說，顧家不簡單，一開門就是柴米油鹽醬醋茶，一家人大大小小，吵架是難免，但她說，「大家互相要給別人留個餘地，家和才會萬事興」。

她再度喊出團結，強調團結打拚，絕對沒過不去的難關。前面的路雖然比較困難，但是她有信心大家一起打拚，這個家一定顧得好。

(工商 )