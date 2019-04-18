總獎金台幣500萬元的聲寶女子公開賽，今天（18日）在台北高爾夫球場的第二回合，台灣女將劉嬿揮出低於標準桿1桿的71桿，以兩回合總桿低於標準桿一桿的143桿躍居首位，1桿5之差領先群雌。

兩位泰國選手帕琳達（Parinda Phoka）與坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）以總計144桿緊追在後，暫並列第二位，明天最後一回合決賽，兩位泰國好手將和劉嬿同組出發。

暫獨居領先的劉嬿今天抓4博蒂、3柏忌，賽後表示不太滿意自己今天的表現，本來是設定要打70桿的，不過後九洞有幾洞抓鳥機會沒把握住，明天決賽會注意用心把握住每一洞的抓鳥機會，會比前兩回合更積極一些，專心搶冠。

泰國高球女將坎凡妮在聲寶女子公開賽暫並列第二。(大會提供，鍾豐榮攝)

坎凡妮昨天藥物過敏，到醫院去打點滴治療，今天雖然氣色與精神不大好，開球上球道成功率，14洞只有9洞成功，但是仍奮力打完18洞，並靠著準確的推桿救球及抓博蒂，打出平標準桿成績72桿，保有爭冠機會。

這是台灣知名家電品牌聲寶集團連續第二年冠名贊助這項台灣女子巡迴賽，今年將總獎金自台幣400萬元增加到500萬元，冠軍獎金也從去年的72萬元提高到90萬元，吸引不少外籍好手來台爭冠。

大會為了獎勵台灣選手爭取佳績，特別設立賽事最佳成績台灣選手獎項，可獲得市價7萬元的聲寶高級家電套組，另外也在第4丶8丶11及18洞提供4個一桿進洞特別獎項，明天決賽也會透過TLPGA的youtube頻道直播。

(中時電子報)