許富凱戲劇處女作殺青不捨王彩樺、方駿、何蓓蓓哭了。（華視）

許富凱與王彩樺、方駿、何蓓蓓拍完戲親如家人。（華視）

許富凱與王彩樺、方駿、何蓓蓓、白雲、謝金晶等一起殺青新戲。（華視）

華視台語喜劇《鬥陣來鬧熱》由導演范云杰執導，方駿、王彩樺、許富凱、何蓓蓓聯合主演，日前全劇正式殺青，演員白雲、謝金晶等人一同參與棚內殺青活動，歷經兩個多月來的密集拍攝，演員們彼此也建立深厚的情誼，許富凱有感而發說：「演了這部戲，我又多了兩位爸爸和媽媽，私底下都會叫駿爸、彩樺姐爸爸、媽媽，就像自己家裡面的人一樣」，他還當眾落下男兒淚，捨不得這麼快就要離開劇組。

首次演出電視劇的許富凱在《鬥陣來鬧熱》中戲份十分吃重，他說：「每次只要NG我都會很懊惱，對著牆壁一直唸一直唸台詞，也因為習慣唱歌表演的方式，常會不自主地看鏡頭，非常感謝劇組大家的包容。」王彩樺也笑說：「我只要看到劇本，就會想到富凱NG時，那迷人的笑容，就是那麼真！」透露許富凱每次NG時都會第一時間跟大家道歉，相當地有禮貌。

方駿則是稱讚許富凱第一次拍有台詞的戲，台詞還這麼長，能有這樣的表現已經很不容易。許富凱現場也爆料說：「劇組真的每天都有很多食物可以吃，駿爸都說他的八塊肌變成八合一了!」何蓓蓓也表示，幾乎每天都接受到彩樺姐的餵食，真的是很溫暖的團隊，能參與這次演出很開心。

方駿開玩笑說：「拍完我就無頭路呀！」他表示自從老婆過世後，已經四年沒有接拍戲劇，這次接到製作單位的邀請，一聽到有王彩樺、許富凱就馬上接了，因為都是好朋友，拍戲過程雖然很辛苦，但每天都很快樂，要離開這麼溫暖的團體，心裡相當很不捨，他還笑說：「能和彩樺搭檔演夫妻，真的是三生有幸。」王彩樺則也打趣說：「中間拍戲有幾天休息，我還會很想念《鬥陣來熱鬧》的劇組，好希望能趕快來拍！」看得出演員們與劇組相處得十分融洽。

華視《鬥陣來鬧熱》由王彩樺、方駿、許富凱、何蓓蓓聯合主演，故事背景設定在台灣具有美麗風光的農業村落，務農為生半退休的「林守財」 (方駿飾演)與妻子「寶珠」(王彩樺飾演)生活在一起，他們的兒子「林富生」(許富凱飾演)，因為懷抱發展家鄉熱情，成為青年返鄉創業大軍的一員，用自家古厝開間「鬥陣來」民宿，兼賣咖啡簡餐與文創商品，劇情描述在這間民宿中林守財、寶珠老夫妻打嘴鼓的逗趣生活，加上兒子富生和員工「阿慧」(何蓓蓓飾演)兩人日久生情的橋段，還有三不五時出現的客人們，帶來扣人心弦的故事及台語歌曲。《鬥陣來鬧熱》每集將播出30分鐘，共45集，預計於今年暑假期間於華視主頻首播。

(中時 )