0418花蓮地震許多民眾都親身感受到威力，營建署表示，台灣位處環太平洋地震帶上，屬於地震頻繁發生的地區，民眾如對自有建築結構安全有疑慮，可儘速洽各地方政府詢問辦理結構安全性能評估，以確定自有建物安全情形。

營建署表示，為保障人民生命財產安全，2017年5月10日已公布施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，加速推動有危險疑慮老舊房屋進行重建。危老條例因不限基地規模，也不需走都更的聽證、審議程序，申請約2個月就核准，約3年後就有新房可住，迄今已有199件申請。

營建署說，為加速推動，已補助12縣市成立重建輔導團，提供民眾危老屋諮詢顧問、申請重建、整合、擬計畫等一條龍全程服務。有需要的民眾，可撥打1999或至都市更新入口網「危老專區」查詢。

營建署強調，為降低民眾辦理耐震評估的負擔，今年及2021年編列6.3億元預算，預計補助3萬4千棟，原每棟補助6000至8000元，近期營建署已研擬修訂提高每棟補助費用為12000至15000元，預期在修正通過後將可為申請的民眾省下一筆費用。

營建署表示，近日地震發生頻繁，建議擔心自家建築耐震度是否足夠對抗未知地震的民眾，可儘速撥打1999詢問各縣市辦理耐震評估方式及申請補助的方法。

(中時 )