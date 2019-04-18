有時候跟家人的相處方式，很容易讓外人誤會。一名網友因為平時父母家人都是愛開玩笑、講幹話的人。有次他和媽媽搭火車時，母子間的「幹話」卻差點讓前座的警察杯杯抓他去勒戒。

網友在《Dcard》表示，上星期五下班後，要跟媽媽一起搭火車去找嫁到南部的姐姐，幫剛滿一歲的外甥女慶生。

原PO網友表示，他沒事就會多喝水，平日上班時每天四公升也是家常便飯。當天在火車上第五次小解完回到座位時，媽媽對他說，「你怎麼那麼頻尿啊？你Ｋ仔還沒戒掉喔？」

原PO也順著媽媽的幹話回，「對阿，好後悔喔，早知道不拉Ｋ了，現在尿都憋不住。」

不過這串對話被前座的阿伯聽到，原PO網友表示，前座的伯伯猛然起身轉頭！阿伯說，「少年仔，歹東西趁少年能改就改，阿伯是警察，等等帶你來去勒戒所…」早點改別讓媽媽擔心等語。所幸後來在媽媽與原PO的極力解釋下阿伯才勉強相信，最後默默的坐回去。

網友看了這段經歷也都認同的說「這種玩笑真的不能隨便在外面開」、「還好沒有被抓去驗尿」、「真的幹話王」

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(中時電子報)