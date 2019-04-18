2019 Three Bond TPGA高球挑戰賽今天進行第二回合，也是最後一回合賽事，職業好手王偉祥繳出零柏忌的68桿後來居上，以兩回合總計138桿贏得個人生涯第2座Three Bond TPGA挑戰巡迴賽冠軍盃。

最後一回合冠軍之爭非常激烈，一度有5名選手有機會高捧冠軍盃，但王偉祥穩定發揮，打到第14洞推進博蒂後，取得2桿領先優勢，最後一洞王偉祥再推進15呎上坡推桿，以博蒂畫下美好句點，以3桿之差贏得勝利。

王偉祥(中)奪冠後受到好友的潑水慶賀。(TPGA提供，葉勇宏攝)

賽後不少選手上前為王偉祥潑水慶賀，他笑得很開心，表示：「最後那個推桿本來只是想推到洞口就好，把球標示起來，最後再上前推完冠軍推桿，沒想到第一推球就滾進洞裡，我有點意外。」

王偉祥補充，這座冠軍意義重大，讓他的自信心提升很多，也很感謝家人和朋友們的支持。

中生代好手連騼森今天打出68桿，以累計141桿排名第二；高雄球場培訓的業餘好手張簡克諺今天雖然發揮得沒有昨天好，仍以總計143桿並列第六名，獲得這場比賽的業餘冠軍，是個人第一次在職業賽事拿到業餘冠軍獎盃。

獲得業餘冠軍的張簡克諺表示，今天打完前11洞覺得狀況還不差，那時已經追上王偉祥並列領先。沒想到自己覺得有機會搶冠軍反而心情開始緊張，第12洞開球打進左邊樹林，第13洞歪進右側樹林，第16洞長洞兩桿打進沙坑，第3桿又切得太短，這3洞都吞下柏忌，差距就慢慢拉開。

本賽是比賽場地斑芝花俱樂部第一次舉辦職業賽，球場總經理鄭博元特別提供「創球場最低桿紀錄獎金」2萬元，由第二回合打出67桿的年輕好手陳柏豪獲獎，他的兩回合總成績143桿並列第六。

(中時電子報)