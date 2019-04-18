花蓮地牛大翻身，全台強烈震撼！今午間發生於花蓮秀林鄉的6.1強震，民眾真是嚇慘了。中央氣象局說，此起地震為不正常能量釋放，地震專家郭鎧紋指出，6.1地震能量相當於0.7顆原子彈，他預估還有大約13顆原子彈等待釋放，民眾千萬別掉以輕心。

三立新聞網報導，前地震測報中心主任郭鎧紋說，2017年至今台灣地震不多，這次規模6.1地震相當於釋出0.7顆原子彈的能量。他預估，台灣還有13.3顆原子彈的能量等待釋放，民眾不必太過緊張，但也不可掉以輕心。

郭鎧紋分析，台灣位於菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊擠壓交界處，每年應該釋放8顆原子彈的能量，2017年及2018年應該釋放16顆原子彈的能量，但2017年至今地震都很少，去年0206花蓮強震規模6.27，能量也只釋出1顆原子彈。

根據50年數據統計，規模6以上的地震，每年要釋放8顆原子彈的能量；規模6以下地震，累積能量相當少，每年要釋放3顆原子彈的能量。

(中時電子報)