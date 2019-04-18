新北市中和警分局向市民介紹新制服。（葉書宏翻攝）

警政署統一於4月18日全面換裝警察新式制服，新北市中和警分局考量警察工作與民眾息息相關，為讓市民朋友熟悉認識新制服，換發當天安排警察同仁在中和地區知名熱點、人潮眾多的百貨公司、大賣場、烘爐地及公園等景點，向市民大眾介紹新制服，希望藉由宣導活動加深民眾印象、減少民眾適應警察換裝期的衝擊，不少民眾看了驚嘆：「新制服很好看！警察變帥了！」

警察新制服全套換成帥氣藏青色，除了外型升級，材質、舒適度也全面提升，夏季便帽更採用透氣網布製造，讓員警執勤時不再汗濕髮梢！以往的胸前口袋鈕釦也改成魔鬼氈，開關更方便。這次新制服還有個貼心小亮點，就是後肩設計了風琴摺，大動作更順暢；暗袋也新增不少，胸口新增秘錄器插槽、膝蓋處雙層布料更加耐磨，大幅提升執勤安全。

新北市中和警分局向市民介紹新制服。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局向市民介紹新制服。（葉書宏翻攝）

不少民眾見到新制服，也認為改良很棒！立即吸引路過居民、遊客的目光，紛紛前來要求合照，現場氣氛熱絡。基層員警們也表示：「新制服不僅透氣好，衣服延展性佳，讓執行逮捕動作時，不會覺得動作卡卡的。」穿起來也較舒適，真的帥氣多了！

新北市中和警分局向市民介紹新制服。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局向市民介紹新制服。（葉書宏翻攝）

(中時 )