黨產會於今（108）年3月19日認定婦聯會之財產，除「保管委員會經費」外，為不當取得之財產，應移轉為國有，婦聯會針對上開行政處分向臺北高等行政法院（北高行）聲請停止執行，今（18）日北高行發布新聞稿裁定停止執行。對此黨產會表示將抗告。

黨產會指出，依照北高行裁定意旨，命移轉為國有的部分暫時停止執行，確認不當取得財產的部分則效力維持，所以表示北高行認同黨產會對於不當取得財產的調查，且黨產會依法不得再受理婦聯會申請許可，使用該筆被認定為不當取得之財產。

黨產會表示，北高行雖將命移轉為國有的部分裁定停止執行，惟婦聯會尚有至少2.4億元財產可自由運用，不受黨產條例的任何限制，若以黨產會監管後婦聯會所需之基本行政費用來看，每年花費約為3至4千萬元，即使婦聯會沒有規畫其他收入途徑，亦足以提供正常運作。至於婦聯會一直主張的「急難救助捐贈」，按過去經驗來說，僅佔其總捐贈金額不到5％，上述2.4億現金若經妥善運用，將不至於影響婦聯會之運作，且本次移轉為國有之財產並沒有變價的疑慮，因此黨產會認為移轉為國有，實無停止執行之必要，停止執行反而徒增應收歸國有之財產的管理風險。

黨產會宣稱，就命移轉為國有遭到裁定停止的部分，黨產會將依法提出抗告，捍衛黨產會立場及維護國家利益，摯盼法院帶領我國在清查不當黨產的進程上，往前再邁進一步，正面回應國人對於轉型正義價值長久之盼望，以及落實健全政黨政治之殷切期待。

婦聯會則表示，北高行的法官對黨產條例有違憲之確信，已經兩度裁定在釋憲結果做成前停止審判，且第二次裁定時，黨產會亦表示不會抗告。也就是說，在婦聯會是否為附隨組織都尚未確定前，黨產會竟意圖將388億（99.3％）的財產收歸國有，實有違程序及實質正義。

對此次北高行裁定停止執行，婦聯會呼籲黨產會懸崖勒馬、尊重司法、勿再抗告！

(中時 )