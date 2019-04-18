新北市永和警分局警員秀出新制服。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局警員秀出新制服。（葉書宏翻攝）

全國警察今天（18日）起全面換新裝，新北市永和警分局員警紛紛表示新式制服運動性佳，比原先的西裝式制服更耐操、更好穿！永和分局提醒民眾：「4月18日起，不要看到穿著藏青色衣服以為是假警察」。

永和警分局長謝宗宏說，這次新制服換發是警政署透過票選產生並經過個人套量發交各單位，18日起將全面換新為更機能、更符合執勤需要的新制服，針對第一線勤務需求重新設計，增加舒適性和方便性及散熱性，褲子和上衣都改得比以往的警察制服還要好穿脫及奔跑，能讓警員追捕犯人更便於實施大動作壓制。

布料的方面相較於舊款制服的材質比起來較能吸汗，腋下也有拉鍊開口能拉開散熱，褲子雖然和舊款的顏色相同，但是改成了有多個口袋也較有彈性的工作褲，而鞋子也從皮鞋改成好跑又防水的短靴，新警察制服帽分為夏季與冬季，夏季帽子強調透氣，冬季著重保暖，採全實布設計，帽子前延與兩側的反光條設計，方便辨識，以提升夜間值勤安全，各項特色相較於舊款制服，朝輕便機能取向，主打專業戰術型，讓員警於執勤時更能因地制宜。

除了新式制服的機能有了各項改變之外，再次提醒民眾：「警察制服上衣顏色已改為藏青色，別以為看起來跟印象中的警察不一樣就當作是假警察，而舊式制服仍有在各項正式場合上的使用時機，穿著它們的都是真的警察，維護治安的心不變。」

(中時 )