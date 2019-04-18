近日網路貼文指稱台中花博免費入園政策導致營收虧損13億元！市長盧秀燕18日在市議會時說，免費入園政策絕無導致營收虧損，因原前市府就規畫300萬張花博卡免費政策，代表容許有300萬人次免費；免費入園政策推出後僅約210萬人免費入園，市民都贊同免費入園政策。

台中市議會18日召開定期會，市議員陳本添、張耀中、黃健豪、江肇國、賴佳微、林德宇等人均關心有網路貼文指花博免費入園政策導致營收虧損一事。

盧秀燕說，豐原葫蘆墩公園在前市府時期就規畫不收費，300萬張花博卡免費政策，也是在前市府時期規畫，這部分請民進黨議員能夠正視。新聞局長吳皇昇說，新政策並無導致花博進一步虧損，花博免費入園政策造成營運虧損是個「假議題」。

網路謠傳貼文中提到1份公文，是由市府內部流出，吳皇昇說，公文並非市府所流出，該公文上明白寫出「該府」，可能是外部單位流出，市府也無法證實。

營運虧損應要探討原先建置成本、最後得到的經濟效益、實際門票收入，及相關契約簽訂內容，不能單以門票收入來看。

(中時 )