近日，聯合國非洲經濟委員會（UNECA）執行秘書松薇接受採訪時表示，「一帶一路」倡議將促進非洲互聯互通建設並為非洲創造就業機會。大陸國務委員兼外長王毅17日會見布吉納法索外長巴里時，雙方也談及「一帶一路」框架下合作。大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上表示，這代表「一帶一路」理念和中非合作本質特徵高度契合。

陸慷指出，非洲是共建「一帶一路」的歷史和自然延伸，也是「一帶一路」國際合作不可或缺的重要組成部分。「一帶一路」倡議的願景目標與合作領域，同非洲國家推進《2063年議程》、實現發展振興的努力方向和重點領域高度契合；「一帶一路」倡議的合作理念，特別是共商共建共用原則，同中非關係與中非合作的本質特徵同樣高度契合。

陸慷表示，2018年中非合作論壇北京峰會期間，時任非盟輪值主席盧旺達總統卡加梅等許多非洲國家領導人高度讚賞習近平主席提出共建「一帶一路」是偉大的倡議，將為非洲發展帶來重要機遇。他們也表示，非洲國家和人民願積極參與「一帶一路」合作。聯合國非洲經濟委員會執行秘書松薇女士的積極評價，再次反映了非洲國家和人民的心聲。

陸慷指出，目前，已有37個非洲國家和非盟委員會同中方簽署了共建「一帶一路」合作協定。中非在「一帶一路」框架下的很多重要合作專案已經展開，並已經取得了早期收穫。

陸慷表示，下周，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京舉行，屆時非洲多國領導人和高級別代表將出席。中方願同非洲國家一道，將落實論壇北京峰會成果、中非共建“一帶一路”同非盟《2063年議程》、聯合國2030年可持續發展議程和非洲各國發展戰略深入對接，推進中非在產業發展、基礎設施建設、貿易投資等領域合作，促進非洲民生建設，為非洲國家帶來更多發展紅利，更好地造福中非人民。

(中時 )