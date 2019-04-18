彰化縣消防局第三大隊救援跳水女子。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局第三大隊救援跳水女子。（吳敏菁翻攝）

彰化縣埔鹽鄉39歲盧姓女子18日傍晚，獨自一人步行瓦磘橋跳水，橋邊留下雨傘，路人報案，消防弟兄緊急丟下岸邊救生圈，讓水中姓女子抓抱，並涉水深入泥濘中，奮力救援上岸，女子卻情緒激動大哭，掙脫又往水中跳去，救護人員迅速將女子扛背上肩往水泥平地跑去，依平時演練方式將盧姓女子安全搬運至救護車送醫。

盧姓女子疑似生活無目標，今天下班下班交通尖峰時刻，行距家中1公里外瓦磘橋跳水，彰化縣消防局第三大隊，下午17時14分接報案，出動埔鹽、鹿鳴、溪湖三分隊5車10人前往救援，轄區埔鹽分隊迅速抵達現場，先行丟下岸邊設置救生圈，讓民眾抓取，隨後由消防員救援上岸，送往彰化基督教醫院鹿港分院診治，目前無大礙。

瓦磘村長施易昌表示，看到女子載浮載沉，消防員準確地丟下彰化縣消防局於岸邊設置的救生圈，讓於水中的盧姓女子抓抱，並緩拖行至較安全水域，隨後由著完整水上救援裝備的隊員兩人，將盧姓女子從深陷1公尺泥濘與比人高芒草堆中，奮力將人拖行至岸邊，盧姓女子情緒仍然非常激動，不斷放聲大哭，還一直掙脫救援隊員，要往水中跳去。

宋姓消防隊員緊急運用消防員式將盧姓女子迅速扛背上肩往水泥平地跑去，依團隊平時演練方式將盧姓女子安全搬運至救護車送醫。

埔鹽消防分隊長黃威欽說，分隊同仁平時訓練扎實、默契十足，因此在急迫時都能順利發揮，將受困民眾救出。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，彰化縣縣內各主要河流、水域，消防局都有設置很多救生圈架，除了有救援繩索、救生圈，還有可呼救的高音哨，民眾如發現有人溺水，除立即撥119向消防局勤務中心報案，也能運用救生圈架的裝備拋丟救援，把握救援黃金時間。

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