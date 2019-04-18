家樂福母親節蛋糕 滿500送50折價券 21:272019/04/18 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 家樂福「蘿詩蕾紅寶石鮮奶油蛋糕」，低甜度鮮奶油、覆盆子淋面，搭配香草戚風蛋糕、洛神花果餡、牛奶布丁內餡，8吋438元。（家樂福提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福「法式皇家榛果巧克力慕斯蛋糕」，牛奶巧克力慕斯、內餡榛果小脆片，搭配巧克力海綿蛋糕，6吋298元、8吋438元。（家樂福提供） 家樂福「微笑媽咪芋頭蛋糕」，低甜度鮮奶油／搭配香草戚風蛋糕／內餡鮮奶布丁／結合芋頭餡，8吋398元。（家樂福提供） 家樂福迎接母親節，24日至5月12日推出20多款母親節限定蛋糕，店內可現購的「蘿詩蕾紅寶石鮮奶油蛋糕」和「微笑媽咪芋頭蛋糕」都採用低甜度鮮奶油，與口味討喜的「法式皇家榛果巧克力慕斯蛋糕」都是人氣款。 5月8日前單筆購買指定蛋糕每筆滿500元送50元現金折價券；單筆買指定6吋以上蛋糕，至家樂福店內古拉爵單筆滿500元送188元Pizza；5月12日前單筆購買指定蛋糕，送金格觀光工廠「卡司蒂菈樂園」兩人同行免費入園劵。 (中時 ) #蛋糕 #家樂福 #母親節 也許您會感興趣 推薦閱讀 席伊麗Sealy床墊 祭母親節優惠 04:092019/04/14 買氣回穩 百貨類股再衝母親節行情 04:102019/04/15 台中大遠百母親節 珠寶秀加持買氣 15:422019/04/15 星巴克母親節預購 早鳥優惠開跑 19:022019/04/15 李明川跨界聯名攻媽媽界 時尚媽咪林利霏一秒被療癒 19:152019/04/15 麗晶精品母親節購物享回饋 再送全台首賣甜點 23:262019/04/15 母親節蛋糕預購起跑 粉色重拾少女心 04:102019/04/16 母親節大檔期 博客來攻百億甜點商機 11:062019/04/16 微熱山丘搶攻母親節 這款只有官網買得到 19:032019/04/17 TWG Tea、微熱山丘推出母親節限定甜點 21:212019/04/18 生活熱門新聞 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 張忠謀養生5絕招 醫師讚：120分 - 生活 3天前就有前兆 氣象局：6.1強震為獨立地震 - 生活 6.1強震不正常能量釋放 專家：還有13顆原子彈 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。