家樂福「法式皇家榛果巧克力慕斯蛋糕」，牛奶巧克力慕斯、內餡榛果小脆片，搭配巧克力海綿蛋糕，6吋298元、8吋438元。（家樂福提供）

家樂福「微笑媽咪芋頭蛋糕」，低甜度鮮奶油／搭配香草戚風蛋糕／內餡鮮奶布丁／結合芋頭餡，8吋398元。（家樂福提供）

家樂福迎接母親節，24日至5月12日推出20多款母親節限定蛋糕，店內可現購的「蘿詩蕾紅寶石鮮奶油蛋糕」和「微笑媽咪芋頭蛋糕」都採用低甜度鮮奶油，與口味討喜的「法式皇家榛果巧克力慕斯蛋糕」都是人氣款。

5月8日前單筆購買指定蛋糕每筆滿500元送50元現金折價券；單筆買指定6吋以上蛋糕，至家樂福店內古拉爵單筆滿500元送188元Pizza；5月12日前單筆購買指定蛋糕，送金格觀光工廠「卡司蒂菈樂園」兩人同行免費入園劵。

(中時 )