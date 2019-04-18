凍齡女神天心的新戲《最佳利益》即將在5月在華視、中天娛樂台播出，近日天心接受《中時電子報》專訪談到，與老公的親密互動。她表示天心媽媽見到女婿更開心，韓國女婿對很會撩岳母，每次見面都主動十指緊扣，讓她相當吃味。也在專訪中分享了新戲趣事與必看看點。

天心的韓籍老公超會撩岳母，每次見到媽媽都十指緊扣。（圖／記者廖映翔攝）

天心在專訪中談及甜蜜婚後生活，遠嫁韓國的她至今還是和韓國老公用英文溝通，但她已經在買東西與處理事情上無虞。夫妻兩常到處遊玩，也常回台灣來看家人。她表示媽媽相當偏心女婿，每次打電話回家媽媽冷淡對待，但是換成老公打回去給媽媽，媽媽就熱情問候。丈母娘看女婿越看越有趣也在她們家發生，韓國女婿也十分會撩媽媽，每次見面都十指緊扣，讓天心媽媽超開心。

天心說她和老公也常到各地深度旅行，去過台中、花蓮、高雄的兩人，也透露接下來要去台東，目標每個城市都能好好玩，台東的粉絲想親眼目睹她可以期待一下。

天心（右）與鍾承翰（左）在《最佳利益》飾演資深和菜鳥律師。

在《最佳利益》中飾演王牌律師的天心，搭上近年的職人劇風潮，霸氣的天心律師也即將席捲觀眾，緊接在《我們與惡的距離》後的《最佳利益》，劇情以法律個案的方式推進，呈現真實的律師工作樣貌，也探討資深與菜鳥律師的差別、同事間的較勁、正義與人性的糾葛等。

《最佳利益》卡司強大，金鐘視后天心搭檔性感帥奶爸鍾承翰、溫昇豪，兩人也曾入圍金鐘獎，加上導演林立書本身擁有法律學位及多年律師經驗，編劇林珮瑜及陳文梓，也分別畢業於東吳法律系及台大法律系，幕前幕後都將專業演出，令人期待。《最佳利益》將在華視5月5日首播，中天娛樂台5月11日起每週六晚間10點播出。

《最佳利益best interest》預告

(中時電子報)