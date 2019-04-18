大陸國家發展改革委今天召開新聞發布會，新聞發言人袁達說，截至目前，大陸已與125個國家和29個國際組織簽署173份「一帶一路」合作文件。

新華社報導，袁達表示，近6年來，大陸秉持「共商、共建、共享」原則，推動「一帶一路」建設取得重要進展和顯著成效。在政策溝通方面，與大陸簽署合作文件的既有發展中國家，也有發達國家，還有不少發達國家的企業、金融機構與中國合作開拓第三方市場。

設施聯通方面，中老鐵路、中泰鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路等項目紮實推進，瓜達爾港、漢班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等建設進展順利。到今年3月底，中歐班列累計開行數量超過1.4萬列，基本實現「去一回一」，通達境外15個國家50個城市。

貿易暢通方面，2013年至2018年，大陸與「一帶一路」沿線國家貨物貿易總額

超過6兆美元。中白工業園、中阿（聯酋）產能合作園區、中埃蘇伊士經貿合作區等穩步推進。

資金融通方面，大陸先後與20多個沿線國家建立了雙邊本幣互換安排，與7個國家建立了人民幣清算安排。與國際貨幣基金組織聯合建立了能力建設中心。截至2018年底，中國出口信用保險公司在沿線國家累計實現保額6000多億美元。

民心相通方面，在科技交流、教育合作、文化旅遊、綠色發展、對外援助等方面取得一系列成果。

袁達說，大陸將遵循市場原則和國際慣例，發揮企業主體和政府引導作用，落實好即將召開的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將達成的成果，進一步凝聚合作共識，紮實推進互聯互通建設，持續加強國際產能合作，大力拓展第三方市場合作，促進共建「一帶一路」高質量發展。

(中時 )