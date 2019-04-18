許銘春部長(右五)童瑞龍副董事長(右二)李三剛院長(左五)吳肇鑫副院長(左四)花錦忠理事長(右三)楊芸蘋理事長(左六)探視劇組並頒發獎狀給姜瑞智導演(右六)。（陳世宗翻攝）

五一勞動節即將到來，勞動部許銘春部長特地到童綜合醫院關懷醫護與行政人員的辛勞，並探視目前在醫院拍攝，由修杰楷所主演的【天堂的微笑】劇組，同時頒發108年模範勞工獎狀給該劇組的姜瑞智導演。

許銘春部長在童綜合醫院童瑞龍副董事長、李三剛院長等陪同下，除到病房區關心護理人員外，同行的還有臺中直轄市總工會花錦忠理事長與中華民國全國職業總工會楊芸蘋理事長等人，都表達對醫護無私照護病人的感謝，也替醫護人員加油打氣。

許部長關懷完護理人員後，又轉往正在醫院拍攝的【天堂的微笑】場地，向劇組人員表示慰勞之意，並由許銘春部長當場頒發模範勞工獎狀給姜瑞智導演，期勉姜導演未來持續拍攝出好作品，替臺灣增添更多優質好戲。

許銘春部長表示，醫護工作是非常辛苦的行業，感佩也感謝其付出。同時身為中華影視界聯合總會理事長楊芸蘋理事長指出，很感謝童綜合醫院幫忙戲劇拍攝，在照護病患之餘，還願意協助提供優質空間與醫療資訊，共促臺灣影視的發展。

童綜合醫院長李三剛表示，醫院致力打造優質職場，不僅提供全新宿舍、健身房與托嬰服務等等硬體設施外，也給予員工心靈層面諮詢服務與健康促進維護，未來也將依員工需求再精進。

(中時 )