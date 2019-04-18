李千那（左起）、傅子純、陸弈靜。（民視提供）

李千那與傅子純互動。（民視提供）

兩人演婆媳。（民視提供）

李千那今遇地震。（民視提供）

李千那18日與陸弈靜、傅子純為民視迷你劇集《老鼠捧茶請人客》出席試片，記者會開始前1分鐘，李千那正好準備出場，沒想到意外碰上大地震，馬上和助理抱在一起，當場被嚇得花容失色、驚聲尖叫。事後驚魂未定的說，自己老家在南投，921時曾目堵2樓變1樓，當了1個多月的災民，當時到收容所住帳篷，讓她記憶猶新，所以心裡至今有很大陰影。陸弈靜昨老神在在，回想921地震當時自覺跑不，索性蓋被繼續睡覺，「國泰民安最重要了」。

《老鼠捧茶請人客》由王禎和原著改編，是青睞影視推出的第20部文學改編作品，也是第五次改編國寶作家王禎和的文學著作。劇情講述再平凡不過的家庭日常，邀集陸弈靜、李千那、傅子純等演員飆戲，讓兩集的迷你劇集更鮮活有力量。製作人葉天倫帶了媽祖的照片送給陸弈靜，因為她是劇組的媽祖婆，感謝她為《老鼠捧茶請人客》的付出。

飾演靈魂出竅的阿嬤陸弈靜更是大讚從來沒有演過這樣的題材，十分有挑戰，笑說自己拍完這部戲真的是「成就解鎖」、大突破。尤其拍戲現場一站在綠色key前面拍自己是「阿飄」時，真的有種「無力感」好像自己某個能量被抽離，整個人反應也變慢了。飾演事事追求完美的李千那趁機向陸弈靜告白，表示自己是為了她而接演。

李千那表示，雖曾經合作過兩部戲，但都沒有機會和陸弈靜對到戲，這次雖然只有上下兩集，但可以跟陸姐合作學習，激發出不一樣的火花。劇中婆媳兩人對教養小孩的觀念完全不一樣，常常過招⋯⋯李千那覺得劇中「天慧」的角色跟自己蠻像的，她舉例不喜歡別人沒有洗手就摸孩子的臉，自己對孩子是嚴厲，因為有一次問了孩子「這次考得如何」？小孩就哭了，讓她自己反省說「我真的有很兇嗎」？

劇中的「夾心餅乾」傅子純在記者會抱著夾心餅乾造型的抱枕出場，被問到媽媽跟老婆落海要救誰？傅子純秒答「當然要救媽媽」，因為媽媽只有一個，老婆再娶就有了，一番話讓全場驚呼連連，直說傅子純超有guts。

葉天倫表示，小說是作者出賣自己的靈魂，花了多年完成的嘔心瀝血之作，青睞期望透過影視作品的改編，延續作品的生命，讓更多人看見。原著王禎和老師描寫的是1983年當時的家庭狀態，葉天倫表示我們改編成2019新潮版，從現在來看，婆媳相處、隔代教養的問題仍舊在每個家庭裡發生，與每個人都還是切身相關的。

葉天倫說，自己看到播出影片時，看到劇中阿嬤過世忍不住大哭，哭到久久無法自拔，他自嘲自己明明看過劇本，怎麼還這麼感動，這一部戲想強調「愛要及時」，因為不知道身邊的人什麼時候會離開。

《老鼠捧茶請人客》將於4月21日以及4月28日連著兩週週日晚上10點民視播出。

(中時 )