大陸最大的版權圖片交易平台視覺中國，聲稱向「事件視界望遠鏡(EHT)」取得人類首張黑洞照片的版權，明碼標價，媒體及自媒體需付費才能下載使用，但遭民眾檢舉，表示照片是可以免費使用，4月11日，天津市互聯網信息辦公室（以下簡稱網信辦）責令視覺中國整改，整改期間，網站全面關停。

今天（4月18日）天津網信辦進一步針對經營視覺中國的母公司漢華易美天津傳播祭出重罰，依大陸《網路安全法》第47條及第68條第1款的規定，處以行政罰款30萬元（人民幣，下同，約新台幣138萬元）。

據視覺（中國）文化發展股份有限公司今天發出的公告，表示天津網信辦以視覺中國「從事互聯網信息服務過程中，對使用者發布的資訊未盡到安全管理義務，沒有及時發現和處置用戶發布的法律、行政法規禁止發佈或者傳輸的內容」，對漢華易美天津傳播處以行政罰。

公告中，視覺中國表示，公司積極配合天津網信辦的調查，接受處罰裁決，並將按期繳納罰款，也強調處罰決定不會對公司的經營業績產生重大影響。

視覺中國也再次表態，表示該公司正在根據相關法律法規的規定進行徹底整改，公司將加強管理制度建設，提升內容審核的品質，堅決避免類似情況再次發生。

不過，天津網信辦4月11日責令視覺中國關站整改後，該公司股價在4月12日一開盤就湧現賣壓，跌停封盤，15日、16日繼續跌停，導致股價從28元驟降至20.41元；17日視覺中國再度開低，股價一度跌破20元，隨即逆勢上漲。今天的股價依然下跌，跌幅達4.41％，最後收盤為每股21.46元。

(旺報 )