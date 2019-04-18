由主唱利得彙和吉他手沈志方組成的雙人情侶團體慢慢說，時隔近3年推出第三張創作專輯《1＋1＜3》，日前上17直播節目 《趣你的娛樂》擔任來賓，兩人交往共事多年感覺依舊甜度爆表，對話中感覺狂冒愛心符號，閃到兩位主持人。

慢慢說兩人在一起8年，能夠一起工作、生活走那麼長一段時間，其實不容易，利得彙笑說：「我們是一路吵過來。」沈志方也說：「要說不吵架不可能，創作這種東西很私密，再怎麼親密的人也都會有自己的堅持，如果碰到底線其實會吵得不可開交，碰到這樣情形的歌我們會把它擺著，如果沒共識就不要把它寫完。」主持人海芬詢問怎麼不各做各的，沈志方表示：「沒想過這樣的事情耶，我發現我們兩個共同討論寫出來的東西反而比較好。」

黃鴻升稱讚這張專輯完全走在時代最前面，歌詞還有很多流行用語，聊到未來世界可能由AI統治，四人熱烈討論未來科技可能做到各種器官移植，利得彙笑說自己很喜歡聞東西，「我很愛聞臭味，比如耳垢、挖肚臍或是頭皮臭，真的好香喔。」沈志方無奈透露：「利得彙不洗頭髮的時候，會叫我聞她的頭皮，我比較不能適應是，明明不喜歡洗頭髮，她知道自己頭皮很臭，三四天沒洗了，她會叫旁邊的人幫她聞聞看臭不臭，這不用問了嘛本來就很臭啊！」利得彙舉手打斷說：「等一下，不是旁邊的人，是只有你而已，沒有其他的人，只能讓你聞而已。」沈志方聽了微笑說：「喔喔，好。」

兩人有說有笑互動有趣，利得彙爆料他們跑活動不需主持人，因為沈志方很會講垃圾話，而且他們修練到隨時可以暫停，「我們可以吵很兇，但上台前喊暫停，這個的好處是，上台表演完下台情緒會平緩一點，比較能夠用討論的方式溝通。」海利得彙說：「其實我還滿知道沈志方的個性，如果他真的要生氣了，我會說等一下，我們現在還在工作，提醒他一下。」

(時報周刊)