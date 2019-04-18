據中新社報導，大陸商務部新聞發言人高峰18日在北京表示，陸日經貿務實合作取得豐碩成果，陸方願同日方繼續密切溝通協作，共同推動陸日經貿務實合作再上新臺階。

高峰今天在新聞發佈會上稱，經貿合作是陸日關係的「壓艙石」和「推進器」。兩國互為重要經貿合作夥伴，大陸是日本第一大貿易夥伴、最大旅遊客源國和消費來源國，日本是大陸第二大貿易夥伴國和累計最大外資來源國。

高峰表示，陸日經貿務實合作取得豐碩成果，兩國雙邊貿易穩定發展，雙向投資亦勢頭良好。2019年一季度，日本在華新設企業221家，同比增長44.4％；實際使用外資金額10.9億美元，增長1.6％。截至今年3月，大陸對日本全行業直接投資累計達35億美元，主要涉及製造業、金融服務、電氣、通信、軟件等領域。

高峰表示，陸方願與日方共同努力，落實好第五次陸日經濟高層對話取得的重要成果，共同推動陸日經貿關係取得新的更大發展。

(中時 )