「國民男友」朴寶劍睽違2年再度來台舉辦GOOD DAY見面會，日前特別抽空接受《MTV我愛偶像節目》專訪，主持人Lulu精心巧扮韓劇《男朋友》中的代表宋慧喬，不只髮型跟衣服全都一次到位，更希望能讓寶劍一見傾心，而一直都是朴寶劍鐵粉的Lulu，先前就曾透露就想訪問的韓國男星，就是韓國大勢男朴寶劍。

為了這次的專訪，Lulu特別準備了珍珠奶茶行李吊牌，讓吃貨寶劍可以帶回台灣的回憶，除此之外還親手畫了一幅朴寶劍的畫像送給他，並當著他的面告白：「我當主持人也是為了有一天可以訪問你啊。」讓寶劍驚呼真的太感動了。

訪問中也談及零負評的「聖光寶劍」，難道都沒有生氣或是有壓力的時候嗎？寶劍則回答；「自己會藉由聊天的方式交談，和朋友諮詢煩惱後，就去吃好吃的東西。」

當被問到出演過這麼多部作品，是如何將每個角色都詮釋地這麼好時，寶劍謙虛回答：「其實我沒那麼好啦，剛開始很難投入，所以也很煩惱，一個人花了很多時間去思考，那時候也跟導演與編劇談了很久，同時也練習很久，跟著同戲的演員們配合默契，漸漸地開始有了自信，因此才能演出自己的特色。」

相當謙遜的朴寶劍，一直希望自己能做得更好，主持人問到如果有機會再多充實一個技能，會想要擁有什麼樣子的技能，寶劍則回答：「我曾經做過的每一個夢想，希望有機會開始實踐，並且在未來可以成真就好了。」這樣認真生活的朴寶劍真的是大家學習的榜樣。

已經2年多沒有來台的寶劍，來台除了喜歡吃骰子牛排和火鍋外，也被問到如果有一段休假會想去哪裡，貼心的寶劍馬上回答想來台灣度假，談及自己還沒有一個人自由地旅行，如果之後有機會的話，會想到台灣道地的深度旅遊。更多朴寶劍精彩專訪內容，請準時鎖定4月19號晚上八點《MTV我愛偶像》官方 YouTube頻道網路首播。

(時報周刊)