浩子比「虧雞福來爹」瘋狂。（民視提供）

張家瑋。（民視提供）

本週《綜藝新時代》讓浩子被形容比「虧雞福來爹」更瘋狂，不NG遊戲背荒謬台詞，「誇張的劇情」與「超難的台詞」，讓扮演「雞」的浩子瘋狂的忘詞，最後只好尷尬的學起雞的動作和叫聲來拖戲，讓阿翔虧浩子台詞不好好背，學雞叫學的維妙維肖，浩子的搞笑與阿翔的鬥嘴互動笑翻全場。

沒想到浩子考驗還沒結束，他只能憑自己的感覺要做台中最道地的小吃「大麵羹」給喬泰高中餐飲科的同學試吃評選，只見現場王建復、張家瑋、辜菀允也跟著浩子一同手忙腳亂，就算老師在一旁不停打PASS，最後的成品光看賣相儼然就是一道黑暗料理，讓現場餐飲科學生發出巨大的驚訝聲，浩子只好硬著頭皮請同學幫忙吃一下，雖然同學還是賣浩子的面子勉強吃下，但真的太難吃了，最後還是慘遭整班同學嫌棄。

接著來到追分國小玩捉迷藏遊戲，王建復想出個史上最強的偽裝術「藍趴人」，王建復穿上藍色緊身衣，趴在藍色的溜滑梯中，原以為這樣荒唐的設計會被小學生嘲笑，沒想到卻深受小朋友喜愛，沿路追著他要簽名及合照，讓阿翔笑著說現在小朋友的喜好還真難懂。

張家瑋在這關也是出了大絶招，借了一套小學生的衣服換上，原以為這樣可以成功躲過找尋隊伍的搜尋，沒想到因為好身材藏不住，好身材呼之欲出，假扮小學生太不像，最後也是被阿翔揪出來，更讓現場工作人員封她為最「胸」小學生。

民視每週五晚間10點15分，八大綜合台每週六晚間8點《綜藝新時代》。

(中時 )