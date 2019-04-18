李宗霖與姚愛寗在《一千個晚安》飾演愛鬥嘴的兩小無猜。（三立）

李宗霖與姚愛寗在《一千個晚安》飾演愛鬥嘴的兩小無猜。（三立）

李宗霖與姚愛寗在三立週五華劇《一千個晚安》飾演愛鬥嘴的兩小無猜，鬥嘴鬥演得自然，李宗霖覺得姚愛寗是一位很會演戲的好演員，他記得第一場一起拍的戲是在醫院，她痛失父親大哭，表演方式給他帶來很大的震撼，「她的哭戲是真實的，並且用盡全身力氣，記得當時在導演喊卡後她還完全無法抽離」。

李宗霖說，他一開始沒很在意，但拍了一天下來覺得心疼，心想：「這個子小小的女孩子好會哭，哭到快不能呼吸。」也不知要怎樣去安慰她，但他從此開始偷偷注意這位第一次拍電視劇的女生，在留意她的表演方式有什麼不同。他笑說永遠會注意姚愛寗的一雙大眼。

劇中兩人是愛鬥嘴的兩小無猜，姚愛寗也主動對李宗霖示好，但李宗霖飾演的柏森卻對她的姊姊連俞涵特別好，眼睛裡根本看不到姚愛寗。姚愛寗說，私下的她從沒主動追過或向男生告白，因為她個性很害羞，記得曾經喜歡過一個男生，最後就因為不敢告白，活生生看他跟別的女生在一起，當時還懊惱自己為何在感情上這麼膽怯。李宗霖笑她平時個性大辣辣跟男生一樣，真看不出會這麼「羞澀」。

姚愛寗也承認自己少了女人味，平時男生都會把她當成小妹妹或是小男生對待，記得小時候還曾覺得名字太「娘」，而吵著要改名。這次劇中李宗霖對姊姊連俞涵有好感，她說如真遇到這種事情，一定會給予祝福，因為個性不愛競爭，「競爭這種事情太痛苦，太可怕了」。

李宗霖與劇中姊妹連俞涵和姚愛寗一起拍攝的場次滿多，他說都摸清她們的底細了，例如「怪怪女」連俞涵在拍戲現場除了看書、睡覺外，其實也會主動帶大家一起做做伸展操。他覺得連俞涵很貼心，有次等戲聊天時，他跟連俞涵說看到她代言的產品看起來很好用，誰知第二天她就很大方帶了精美禮盒送給李宗霖。有趣的是，張棟樑發現李宗霖獲得「一大盒」，但連俞涵卻只給他「一小瓶」，就故意裝吃醋，嚷說連俞涵偏心。

(中時 )