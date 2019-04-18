(22:00 新增警方說法)台中沙鹿婦人上午帶孫子到小兒科看診，她將孩子放在遊戲間時，一名中年男子竟無故抱住小孩，小孩放聲大哭後婦人走過去大喊「幹嘛抱小孩」，男子才趕快放手離開，孩子的家長晚間po文提醒家長多注意，而診所也提供男子照片讓民眾多提防。

警方根據監視畫面指出，該名男子騎腳踏車前來診所，當時並未掛號，進入遊戲間後與小朋友嬉戲，看起來當下是要把男童抱上去坐搖搖馬，目前正在調閱路口監視器，積極釐清身分中。

一名家長晚間po文表示，早上託媽媽帶小孩去沙鹿某小兒科診所看診，有一名約40至50歲，騎著自行車的中年男子走進診所內，趁大人放小孩在遊戲間的時候，企圖抱走小孩；當時小孩放聲大哭才驚覺有問題，媽媽走過去大聲問他幹嘛抱小孩，他才趕快放手離開。

該家長又說，「此事已報警，但警方說小孩沒抱離現場，都不算現行犯。」她提醒所有家長有到附近多多注意自己的小孩，以免發生危險！此文一po，許多網友紛紛留言質疑「要等孩子抱走才要處理」、「這已經是強制罪了」、「沙鹿怎麼那麼怪人」。

光華派出所所長林聖國表示，在接獲報案當下，立即派員至現場處理，惟該名男子當時已未在現場，隨即著手調閱相關監視器，以釐清男子身分及動機，並持續加強與診所聯絡及周邊巡邏。

該診所醫師隨即po出不明意圖照片並留言說，診所當下立刻報警，請警員到場處理備案，警方也請家屬到派出所筆錄，診所也提供錄影資料給警方，並下午兩點即時告知家屬。

光華派出所並呼籲各位民眾，多注意周遭人事物，如果有遇到類似情形可立即撥打110報案電話，警方將即時處置。

(中時 )