張秀卿與女兒林莉對唱。（年代MUCH）

秀場天王賀一航日前帶著兒子曾治豪，上年代MUCH全新點唱綜藝節目《MUCH金點秀》，他一現身就噹主持人張秀卿背影像歌壇老大姐「陳盈潔」，乍看之下又像較高的「白冰冰」，覺得她充滿「巨星光彩」。張秀卿聞言哭喊：「沒有別的形容嗎？譬如說林志玲之類的。」賀一航秒吐槽：「妳連林志穎都不像，還林志玲！」

賀一航父子檔同台合唱〈愛你一萬年〉，主持人邵大倫大讚：「感覺兩位一萬年後一樣是父子。」賀一航卻不滿表示，兒子故意臨時加「Rap」讓他跟不上，「只感覺到心懷不軌」，張秀卿抓到機會馬上問：「聽說你們私下感情不好？」曾治豪急澄清「沒有啦，很好」，強調都是媒體誤傳。邵大倫不信，直要他們進行默契大考驗證明。賀一航一臉泰然說：「我的蝌蚪，我還考他幹嘛！」曾治豪也機智回：「我問青蛙也滿怪的。」父子倆感情好不斷互開玩笑，打破外界傳聞的謠言。

由於該集主題是家族PK賽，張秀卿女兒林莉也不甘示弱地帶來勁歌熱舞演出。節目中，林莉還爆料張秀卿最怕的東西是「錢」，因張秀卿的小學時代沒有自動沖水馬桶，曾在廁所看到零錢混在糞便中，下節課再去，發現糞在、錢不在，從此嚇到，有了「不摸零錢」的潔癖。賀一航立馬搭腔，「零錢不是掉下去，是上一個人前天吞了一張千鈔，經過消化系統吸收後，剩零錢才排出的」。展現超強幽默感

(中時 )