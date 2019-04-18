楊冪。（中天提供）

黃宥明。（中天提供）

黃宥明飾演楊冪的初戀情人。（中天提供）

「收視率女王」楊冪、金馬影帝阮經天合作的古裝戲《扶搖》，5月6日起將在中天、中視全台首播。該劇除了高顏值男女主角，還集結《三生三世十里桃花》中人氣男星高偉光、《瑯琊榜》大反派寧國侯的劉奕君，討論度頗高的還有《如懿傳》裡被封為「史上最帥公公」的黃宥明等熟面孔。

黃宥明在《如懿傳》中飾演皇帝霍建華的貼身太監「李玉」，不僅對皇帝一片忠心，對皇后周迅也是體貼慎微，一反過去太監角色總給人鮮明的陰柔感。黃宥明詮釋的李玉既帥氣又暖心，劇中他默默守護如懿的貼身宮女，更在女方出嫁時奔向花轎送賀禮及祝福，觀眾看了都覺得心疼。

黃宥明在新劇《扶搖》飾演楊冪的初戀情人，為了家族勢力與前程拋棄楊冪、改娶別人，讓戲迷氣得大罵根本是渣男。黃宥明算是近來古裝劇最夯「綠葉」，接連2部作品與女神級演員合作，他形容周迅像大姊姊，很會照顧後輩、會主動找大家聊天，消彌年輕演員們與大前輩對戲的緊張感。

楊冪則是愛開玩笑、損人，為的是讓現場氣氛輕鬆愉快，黃宥明說，合作前看楊冪外型柔弱，以為她是需要被照顧的演員，「結果相反，她非常能吃苦、敬業，橫店高溫破40度也不會躲到保母車，而是跟大家待在拍戲現場，為的就是每場戲都能隨傳隨到」。

(中時 )