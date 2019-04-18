林嘉俐、林雨宣。（台視）

《生生世世》導演、阿龐、洪淇。（台視）

花蓮縣秀林鄉18日下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，全台民眾恐慌，台視新聞主播奚安鴻地震當時正在11樓攝影棚播報新聞，他透露本來以為搖一下就會停，沒想到搖了好一會，腦中第一浮現就是浮世繪《神奈川衝浪裏》的情景，最後還因搖晃力道太大，還得扶著旁邊的桌子才能穩定重心，他心有餘悸的說：「自己以前不是很怕地震，但這次真的有腿軟外加跑了一段人生跑馬燈。」

在奚安鴻前一節播報的鄔凱雯佩服說：「我一下主播台手機警報就開始響，覺得奚安鴻很勇敢，能夠淡定又平穩的完成播報。」奚安鴻則謙虛：「之前有到氣象局上過課，所以才能HOLD住突如其來的地震情形」，不過想逃又不能逃的奚安鴻也談及地震當時攝影棚內的燈光劇烈搖晃，甚至原本該打在他臉上的燈都偏離，讓他臉瞬間黑了好幾階，而燈光師也抓緊空檔趕緊進棚調整燈光。

台視新八點檔《生生世世》在地震當下，吳佳珊、林嘉俐、阿龐、林雨宣正在台視棚內拍戲，一行人有驚無險皆平安，棚燈在強震下劇烈搖晃，不過劇組仍鎮定以待。阿龐表示：「我那時候就跟現場攝影師對看，大家都有感受到建築的劇烈搖晃，但沒人動作，那時是滿疑惑怎麼都沒有人跑走。」

林嘉俐和林雨宣則是說這次震度和長度都很明顯，導致兩人拍完兩場戲之後還是覺得頭暈，林雨宣更說：「已經暈到有想吐的感覺了。」吳佳珊921地震時由於住家在二樓感受還沒有這次強烈，本身就很害怕地震的吳佳珊當時人在六樓化妝間，看到方大緯趕緊扶住櫃子免得倒下，事發當時她眼淚直流：「這次晃得好大，我想跑但還不知道要跑去哪。」

(中時 )