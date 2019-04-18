新北市政府消防局第三救災災救護大隊組長王志傑說明搶救經過。（吳家詮/翻攝）

新北市三重區重陽路三段一棟5樓公寓今天晚間9時許傳出火警，警消獲報後到場灌救，30分鐘內撲滅火勢，過程中有5民住戶逃至頂樓待救，其中2名8旬老翁分別受到10％2度及40％2度燒燙傷，警消人員已將人救出，並將傷者送醫，詳細起火原因仍待進一步調查。

消防局說，火警位置是5層樓鋼筋建築物，從4樓冒出黑煙，並無延燒之虞，但是頂樓有5名待救民眾(2女、3男)，其中2名皆約80歲老翁意識清醒，分別受到10%2度及40%2度燒燙傷，其餘3名清醒沒受傷，2150火勢撲滅。

據了解，火警現場有5人困在樓頂，一度相當危急，火舌隨時有吞噬之危，幸有「119」值勤人員與受困者保持電話聯絡，指引他們躲到安全處，並指揮現場救火消防隊員找到受困者，最後終能安全救下被困的5人，將傷害減到最低。

三重公寓火警，一度有5人受困屋頂，情勢相當危急，幸好有119勤務中心王妍瑜正確指引和陳哲倫指揮現場消防隊及時將受困人救下。（吳家詮翻攝）

消防局說，119同仁王妍瑜持續保持和起火戶通話、請他不要掛斷電話，告訴受困一家5口在陽台處安全、可以就地避難與消防隊已前往救援，給予信心、不要害怕。並幫忙安撫家人情緒，冷靜、不要緊張與開門出去，等候消防人員救援。另外由小隊長陳哲倫無線電引導消防人員前往5樓受困者位置，在消防人員接力努力下，於21時45分成功將5人安全救出。

警消人員獲報到場佈水線灌救。（譚宇哲翻攝）

三重公寓晚間發生火警，火舌從4樓冒出。（吳家詮翻攝）

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