新北市三重區重陽路三段一棟5樓公寓今天晚間9時許傳出火警，警消獲報後到場灌救，30分鐘內撲滅火勢，過程中有5民住戶逃至頂樓待救，其中2名8旬老翁分別受到10％2度及40％2度燒燙傷，警消人員已將人救出，並將傷者送醫，詳細起火原因仍待進一步調查。
消防局說，火警位置是5層樓鋼筋建築物，從4樓冒出黑煙，並無延燒之虞，但是頂樓有5名待救民眾(2女、3男)，其中2名皆約80歲老翁意識清醒，分別受到10%2度及40%2度燒燙傷，其餘3名清醒沒受傷，2150火勢撲滅。
據了解，火警現場有5人困在樓頂，一度相當危急，火舌隨時有吞噬之危，幸有「119」值勤人員與受困者保持電話聯絡，指引他們躲到安全處，並指揮現場救火消防隊員找到受困者，最後終能安全救下被困的5人，將傷害減到最低。
消防局說，119同仁王妍瑜持續保持和起火戶通話、請他不要掛斷電話，告訴受困一家5口在陽台處安全、可以就地避難與消防隊已前往救援，給予信心、不要害怕。並幫忙安撫家人情緒，冷靜、不要緊張與開門出去，等候消防人員救援。另外由小隊長陳哲倫無線電引導消防人員前往5樓受困者位置，在消防人員接力努力下，於21時45分成功將5人安全救出。
(中時 )
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