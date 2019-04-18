謝麗金演出《與惡》。（公視提供）

劇中一家人。（公視提供）

夯劇《我們與惡的距離》劇情揪心，是近期最受矚目台劇，據知公視正計畫循《麻醉風暴》模式，著手籌拍第2季《我們與惡的距離》。演員們的演技被推爆，硬底子的謝麗金也受關注，劇中她的繼子林哲熹患精神分裂症，戲殺青後一度難抽離角色，謝麗金坦言年輕時也有同樣經歷，為了一幕對林瑞陽的告白戲，她拍完後整整花了1周才走出來。

當年她在八點檔《歡喜樓》擔綱女一，因身材嬌小，得踩著箱子與林瑞陽演吻戲，為了一場告白戲的6頁台詞下不少功夫，回到家洗澡、睡覺，想的都是台詞，導演一鏡到底，她也一字不漏演完。當時入戲深，殺青後只要想到角色心境，眼淚常不自覺掉下來，「我非常理解林哲熹的心境」。

謝麗金戲裡與林哲熹親子關係「不合」，但戲外互動多，去年拍《與惡》是2人第一次合作，她發現林拍戲態度認真，「我當時看出他的表演潛力，覺得他一定會大紅大紫，果然現在片約不斷」。2人後來再合拍《遺失的2分之1》，巧合又演她兒子，「我有以前輩角度提醒他不能有驕傲心」。

在《與惡》中，謝麗金戴假髮演媽媽，被觀眾說看起來真的像大嬸，演技和外型都有說服力。她說，當時沒增肥，拍攝前剛好比較胖，自嘲「我可能發胖才爭取到這個角色，現在繼續跟5公斤奮戰」。她說拍戲時52公斤，現在50，理想體重是45，她已多年不吃澱粉，含糖飲料也都戒掉。

(中時 )