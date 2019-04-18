美空軍下一代無人機群智慧武器概念動畫

隨著美國戰略目標轉移，美軍必須將注意力從拿著手持武器與自製炸彈的對手，轉向擁有大型精密武器的軍事強國，五角大廈決定開始推動下一代武器發展計劃。美國空軍在周三發布了2030年新科技戰略，決定在各軍種設立首席技術官的職位，並撥出經費資助大型軍事科技項目，著手研發本來的無人機群與智能導彈等下一代高科技武器。

據《防務一號》(Defense One)報導，美國空軍在17日發表的2030年新科技戰略中提出，在面對中共與俄羅斯的軍事競賽中，必須建立一種常態性資助科技研究的新方式，為此將設立首席技術官職位，以推動下一代空軍力量的發展。

美空軍正式公布2030科技新戰略計劃。（圖／美國空軍）

報導說，美空軍過去曾資助大量的科技研究，其中大部分屬於小規模的，例如開新發天線、無人機添加新功能等。現在空軍已決定改變做法，已從28億美元的科技預算中撥出5.6億美元來資助大型項目以及後續的技術研發，這有點類似於谷歌的「X實驗室」(X Lab)為特定的大型項目提供大量不同類型的科技研究。

雖然空軍還沒有已經確定的重大項目，但美空軍部長希瑟威爾遜(Heather Wilson)解釋，目前至少已建立了5個研究領域，並將它們命名為「先鋒隊」(vanguards)項目。

報導指出，這5個領域包括：

1.全球持續感知能力。其中包括衛星和傳感器以及先進演算能力，這些功能可以「在源頭自動分析傳感器數據，加快智能處理速度，並減少對通信網絡的需求。」

2.彈性訊息共享。多年來空軍和其他軍種一直在推動未來的戰爭概念，很像大規模的武器化神經系統，每個無人機、戰機和士兵都要數位鏈接，現在證明建立這種網絡有點困難，因此空軍準備建立新形態網絡，可以「自主共享不同類型和區分級別的數據」。

3.快速有效的決策。像電影《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)裡一樣，空軍希望人工智慧輔助工具能幫助指揮官與其他人員更快地做出決策，其中包括人工智慧的預測分析，以及人類與電腦助理互動等等。這部份民營企業已有很大進展，但軍方需要的要更複雜得多。

4.複雜化、不可預測性和大數量。這意味蜂群戰術，不是一架由人類駕駛、價值9000萬美元的裝備。要成本低廉、能自主適應環境，可快速升級，具有高度的損失承受能力。

5.快速投射殺傷力。這包括更強的智慧導彈、高超音速武器、下一代網路工具和其他任何能想到的東西，用以穿透高度複雜的防空系統，如俄羅斯S-400。

報導說，目前空軍已經有一名首席技術官，但用於處理空軍的訊息技術工作。新成立的首席技術官職位將作為一種新技術監督，因此將在訊息辦公室擔任首席技術官，並負責「先鋒隊」的工作。

(中時電子報)