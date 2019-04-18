今年坎城影展開幕片為美國名導吉姆賈木許（Jim Jarmusch）新作《The Dead Don’t Die》。賈木許不僅在電影上的成就非凡，於音樂方面也獨具品味，除了經常在自己執導的片中巧妙配上選樂，還自組搖滾樂團「Squrl」，甚至是位吉他樂器收藏家。

紀錄片《製琴師與他的琴人》裡就可以看到賈木許邊把玩著他心愛的手工吉他邊侃侃而談。《製琴師與他的琴人》紀錄美國紐約格林威治村中一家吉他小鋪的故事，主角便是這家店的老闆也是資深製琴師，因為賈木許曾將自家閣樓的木材送給老闆瑞克凱利做為製作吉他的材料，自此開啟了凱利探索紐約木材的旅程，也成為這家手工吉他店的最大特色。數十年來，他走遍紐約尋找即將被丟棄的老建材、老家具作為回收木材，再經其慢工細活的巧手工藝，讓這些號稱「紐約的骨頭」化為一把又一把琴聲渾厚宏亮、琴身細緻優美的手作吉他。

紀錄片傳達資深製琴師瑞克凱利所堅持的職人精神和文化傳承，由《阿特曼：顛覆大玩家》導演朗曼（Ron Mann）執導，片中透過多位傑出的音樂人和藝術家的描述，紀錄了吉他小店裡的五天日常，同時也審視了現下非主流文化快速消逝的光景。電影將於26日在台上映。

(中時 )