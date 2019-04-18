今天(18日)中午花蓮6.1強震撼動全台，但其中台北傳出的災情最多，還一度導致北捷停駛，有網友在臉書「爆怨公社」指出，地震當下竟然有失控的旅客在大庭廣眾下對站長咆哮，要站長負起停駛全責。

網友指出，地震過後大約半小時，由於北捷全線停駛，許多人在捷運站內不知所措，捷運也派出工作人員協助疏導乘客，但一名男子疑似趕時間，不滿捷運停駛，直接在站內當著大庭廣眾面前咆哮，不但辱罵捷運保全與公司，還要求站長「出來負責」，而事發當下旁邊還有一群幼稚園小朋友在場，離譜行徑慘遭公幹。

網友看到後痛批：「趕時間還是趕頭七？」、「死人的話你要負責？」、「趕時間就滾去搭小黃啦」、「當捷運你家的哦」、「到時候受傷也要站長負責就對了」、「標準台灣鯛，丟臉」、「讓我想起那些颱風來還要求飛機起飛的白痴們」。原PO表示，男子破口大罵後，沒多久就惱羞離去，不然已經準備好要錄影了。

(中時電子報)