只要有心，人人都能做愛心。W&A Cambodia Charity Lottery(簡稱W&A)是柬埔寨唯一一個官方在線的公益彩券，不同的是，他們致力於照顧弱勢兒童族群，以及即將瀕臨絕種的稀有生物「江豚」。

2因素造成特有種江豚瀕臨絕種

江豚是柬埔寨湄公河特有的短吻海豚，也叫做伊洛瓦底江豚。牠們有別於一般海豚生活在淡水中，目前全世界僅有3條河流可見江豚的蹤影，分別是緬甸的伊洛瓦底江、印尼東加裏曼丹省的馬哈坎河，以及柬埔寨至寮國之間的湄公河段。

W&A積極參與保育江豚的計畫，不幸地在今年(2019)4月發生兩起江豚的屍首，死因尚在檢驗中。江豚會瀕臨絕種與大量捕殺及生態環境有關，隨著漁民缺乏的保育觀念及錯誤捕殺方式、環境破壞，造成江豚正以每年百分之五的速度快速減少，目前數量不到100隻，與上一個世紀相比所擁有的300隻相差甚遠。

柬埔寨貧富差距大 14%孩童無就學機會

因此，W&A期望民眾能夠在娛樂的同時，也能夠盡一份心力一同保育江豚；除此之外，柬埔寨雖是聞名世界的觀光勝地，但卻有嚴重的貧富差距，有14%的貧窮家庭需要孩童幫忙負擔家計，導致這些孩子被剝奪了就學的機會。

柬埔寨貧富差距大，有許多孩童小小年紀就要為家裡負擔家計。(擷取自W&A官網)

柬埔寨政府積極推展兒童公益，透過柬埔寨總經理的特批與認可，使W&A有權利發行公益彩券及照顧弱勢族群的責任。他們承諾，會將助人放在第一順位，因此未來不論盈虧，每年都會提供10億元回饋金挹注到政府社福作為使用基金，幫助貧窮孩童求學。

W&A公益彩券致力守護瀕臨絕種的江豚及貧窮孩童。(擷取自W&A官網)

W&A以「娛樂的同時也能幫助弱勢兒童」為經營理念，推出多項彩票玩法，像是大樂透、時時彩、刮刮樂、湄公河賽艇.等，藉此吸引民眾遊玩的意願，帶動公益彩券銷售。做公益其實很簡單，透過輕鬆娛樂的方式，為弱勢盡一份心力。

W&G公益彩券有多項彩票玩法，藉此吸引民眾遊玩的意願，有效帶動公益彩券銷售。

(中時電子報)