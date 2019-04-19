面對如此強勁情敵出現，七六人後衛班西蒙斯不認輸也不行！班西蒙斯遭美國八卦媒體爆料，不僅已跟「卡戴珊家族」小妹詹娜分手，更被拍到帶著另外一名女子回家過夜，詹娜也被爆出，將跟前美國總統甘迺迪外孫施洛斯柏格約會。

外型亮麗的詹娜，先前跟湖人克拉克生、活塞葛瑞芬布雷克等球星都傳過緋聞，去年夏天跟班西蒙斯高調約會，更經常前往費城主場觀看七六人比賽，不過詹娜最近開始消失在NBA場邊，跟班西蒙斯宣告分手的謠言自然傳得滿天飛。

沒想到《Vogue Profile》搶先爆料，擁有帥氣臉龐且是哈佛大學高材生的前美國總統甘迺迪外孫施洛斯伯格，最近已經瘋狂迷上詹娜，也讓詹娜的大姊金卡戴珊決定出面湊合這對郎才女貌的情侶，就看詹娜是否有意跟這名帥哥在一起了。

如今班西蒙斯已被拍到帶著另外一名女友回家過夜，看來他跟詹娜分手已成事實，這也讓七六人球迷相當興奮，紛紛放話七六人總算可以擺脫「卡戴珊魔咒」了，目前七六人跟籃網在季後賽首輪打成1比1平手，第3戰將到紐約進行。

(中時電子報)