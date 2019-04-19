專挑肥羊下手，印度有名醫生結識了一位對自己明顯有好感的女患者，後來醫生應女子邀請到她家幫他看診，結果兩人太「親密」了，畫面也全被女子事先架設好的鏡頭錄下，拿來跟醫生勒索封口費。

《印度斯坦時報》報導，日前印度警方破獲一專門使美人計的集團，他們鎖定了富裕人士下手。據悉，這集團共敲詐了十餘名受害者，但只有一名醫生選擇了報案。

警方表示，去年十月份他們接到了一名醫生的報案，這名受害醫生在診所遇到一名女患者，這名患者向自己透露出明顯的好感。隨後，這名女子以身體不適為藉口，邀請醫生到她的住家為其診治。

這名醫生稱在公寓時，兩人變得「親密無間」，不過幾天後，醫生就收到了女子傳送的「兩人親密畫面」，女患者向他索要200萬盧比(約新台幣90萬)的「封口費」。醫生一開始支付了幾千盧比，但對方仍繼續索要，隨後醫生選擇了報警。

警方調查證實了該集團犯罪事實。警方表示，這一集團首腦名為賈漢吉爾，他專門操控女性引誘印度德里的富有的人，勒索錢財。過去的一年裡，已有十餘名受害者被害，包括醫生、酒店老闆、麵包店老闆、建築師等，不過大部分人為了保護隱私選擇了破財消災。

(中時電子報)