4/18地震發生時一群堅守崗位保護嬰兒的護理師令人感動。(影片取自《爆料公社》)

花蓮下午發生地震，雙北也有強烈的搖晃，有民眾在《爆料公社》表示，「在發生危難時有一群堅守崗位的護理師，保護著嬰兒室的嬰兒...」他PO出一間位於汐止的產後護理之家當時天搖地動的監視器畫面，感動了許多網友。

原PO網友表示，「這社會還是有溫暖的人事物！下午地震時嬰兒室護理人員將寶寶床集中，用身體和雙手保護著孩子的畫面看了令人非常感動，對無私的白衣天使如同慈母保護著孩子，給予讚揚與尊敬謝謝你們」。畫面中，嬰兒室護理人員正在嬰兒室內忙著自己的工作，突然一陣天搖地動，只見護理人員冷靜的將寶寶們集中，用自己的肉身保護著小孩，就像守護天使一樣緊緊的守護著孩子們，這段畫面流出感動許多人，網友留言「醫者都是父母心的，以同樣身為護理人員為榮，有你們真好」、「正面能力讓社會充滿愛！」也有網友說最近一直出現虐嬰事件留言「看到這則，倍感溫馨」。

(中時電子報)