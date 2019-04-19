威士忌你有喝過，爆米花也有吃過，但兩者結合的威士忌爆米花你有吃過嗎？知名網紅Stupid Bar與Jack Daniel’s獨家聯名威士忌爆米花，舉辦「超尷尬派對」，邀請粉絲喝威士忌調酒、吃威士忌爆米花，一起耍尷尬！

來自美國的Jack Daniel’s可是世界最知名的威士忌品牌之一

來自美國的Jack Daniel’s可是世界最知名的威士忌品牌之一，也經常被認為是美國的代表酒。它之所以這麼有名，是因為傑克丹尼酒廠使用古老洞穴裡的無鐵質軟水，再經過獨特的糖楓木炭過濾，將威士忌中的雜質與異味去除，只留下最純淨的部分，產生一種適合用於調酒與食物的調味，可說是美國獨一無二的田納西威士忌。

Brandon是調酒師兼youtuber，目前擁有14萬粉絲。截取自YouTube

這次的主辦人究竟是何方神聖？他叫做Brandon，擁有14萬粉絲，是youtuber兼調酒師，他的stupid bar系列影片大受歡迎，經常在影片中分享酒類知識，以詼諧、搞笑的方式讓不懂酒的人也能搞懂，而這次就是為了歡慶粉絲人數逼近15萬人，舉辦了這場「超尷尬派對」！

廷漢企業業務總監Joe。截取自YouTube

廷漢企業則是派對的贊助商，提供知名威士忌Jack Daniel’s，讓現場來賓喝得盡興。廷漢企業業務總監Joe表示，Jack Daniel’s一直想要傳遞歡樂的氛圍，而Brandon自然不做作的個性也很符合Jack Daniel’s的風格，因此才會參與「超尷尬派對」。

StupidBar x Jack Daniel's 獨家聯名威士忌爆米花。截取自YouTube

現場除了可以喝到威士忌調酒外還有美味點心，以及吃了讓人難以忘懷的威士忌爆米花。Brandon表示，當初會將兩者結合是覺得食用起來很方便，一邊看電影一邊吃威士忌爆米花，可以享受酒精微醺的狀態，還不會有飲酒過量的問題。

最後，Brandon透露威士忌爆米花的作法，讓大家在家裡也能動手做，為假日的點心增添更多樂趣。需要備有威士忌、球狀爆米花、楓糖漿、Agave龍舌蘭糖漿、黑糖、鹽味奶油，作法為先放入鹽味奶油，再加入球型爆米花拌炒，等到爆米花成形後先放置一旁，這時需要製作糖漿。

糖漿製作方式為放入有鹽奶油、楓糖漿、Agave龍舌蘭糖漿、黑糖攪拌，之後加入Jack Daniel’s威士忌攪拌至焦糖化，完成後再將其淋在爆米花上即完成。

※禁止酒駕、未成年禁止飲酒。

以上酒款皆由廷漢企業獨家代理贊助

(中時電子報)