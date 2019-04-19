花蓮縣秀林鄉18日下午發生芮氏規模6.1地震，前新北市長朱立倫18日晚間在臉書直播節目中表示，台灣應打造穩健全面災防體系，主張應於中央災害應變中心設置企業專線，讓企業能夠第一時間通報狀況；災後面臨的損害救濟，也透過租稅等財政手段，讓企業渡過難關。

朱立倫臉書直播新系列「台灣更好」18日晚間推出第三集，邀請台灣地震學專家，前氣象局局長辛在勤，一同探討如何「臨災不亂！打造穩健且全面的災防體系」，直播一開始，辛局長即拋出「為何地震時，花蓮只搖1秒，台北搖20秒？」強調提升對災害的認識，是防災的首要工作。

辛在勤表示，大台北為盆地地形，容易造成共振效應，偏偏大台北地區有許多老房子，建議政府應該花點時間去思考，如何讓房子更為耐震，畢竟直接拆掉，民眾無法接受。

朱立倫表示，這正是他在擔任新北市長任內，大力推動防災型都更原因，「重點不是在都更而已，重要的是防災」，房子會老，而且往往是年輕人會去住最老舊的房子，因此我們用8年時間，興建超過7000戶社會住宅，給年輕朋友一個安穩的家，另還推動新北市四、五十所學校老校更新，給學童更加安全的校園環境。

(中時 )