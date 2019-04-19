南投縣民宿觀光協會召開第6屆第1次會員大會暨2019年南投縣民宿教育訓練，上百位民宿、觀光產業協會代表齊聚牛耳藝術渡假村，大會的尾聲播放協會榮獲交通部觀光局「2019年度優良觀光產業團體」的表揚短片，第5屆理事長彭成裕感性表示，這次抱回有台灣觀光業奧斯卡之稱的大獎，感謝會員一路上相伴協會成長，締造全台民宿公協會組織新猷。

彭成裕表示，他任期六年在協會顧問暨南大學曾喜鵬教授的規劃，辦理一系列民宿教育訓練、標竿參訪課程深獲好評，甚至爆滿一位難求，也吸引外縣市民宿業者前來取經學習。大會下半場改選理監事，順利選出15席理事、5席監事，理監事新面孔包括集集香榭雅筑民宿、清境珂之幄山莊，由30歲以下的民宿第二代出任，為協會帶來一股新的活力。

在選舉常務理監事之後，推舉清境佛羅倫斯渡假山莊魏振宇接任第六屆理事長。魏振宇表示，協會成果難能可貴，往後將持續擔任政府與產業溝通的橋樑角色，團隊同心協力，作伙為南投拚觀光。

南投縣觀光處長李孟珍指出，協會三年前和南投縣政府攜手建立全台第一且唯一，由國際專業認證機構SGS檢驗把關的「南投好食民宿」標章，並遠征越南、緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、香港、上海各國旅展宣傳，感謝民宿協會的努力，讓南投好食民宿的品牌登上國際舞台。

(中時 )